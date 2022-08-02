Після гучних вибухів у Миколаєві почалася пожежа, є перебої з електрикою
Фото: після гучних вибухів у Миколаєві почалася пожежа (Getty Images)
В Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 в одному з районів міста почалась пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаїва Олександра Сєнкевича.
Деталей мер не повідомляє, однак зазначив, що у місті з'явилися перебої з електрикою.
"Прошу всіх максимально дотримуватись правил безпеки! Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни", - наголосив Сєнкевич.
Нагадаємо, увечері 2 серпня в Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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