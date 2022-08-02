Після гучних вибухів у Миколаєві почалася пожежа, є перебої з електрикою

Фото: після гучних вибухів у Миколаєві почалася пожежа (Getty Images)

В Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 в одному з районів міста почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаїва Олександра Сєнкевича.

Деталей мер не повідомляє, однак зазначив, що у місті з'явилися перебої з електрикою. "Прошу всіх максимально дотримуватись правил безпеки! Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни", - наголосив Сєнкевич.