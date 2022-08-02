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Українські військові збили чотири ракети росіян над Миколаївською областю

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Миколаївська область, Вівторок 02 серпня 2022 19:39
Українські військові збили чотири ракети росіян над Миколаївською областю Ілюстративне фото: українські військові збили чотири ракети росіян над Миколаївською областю (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Сили протиповітряної оборони України збили чотири ворожі ракети над Миколаївською областю. Вони були запущені за допомогою військових літаків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

За інформацією командування, приблизно о 17:30 в небі над Миколаївською областю збили крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

Їх запуск проводився за допомогою російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 з північної частини Каспійського моря.

В повітряному командуванні нагадали, що українцям необхідно пройти в укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в місті не планується оголошення обов'язкової евакуації на тлі посилення обстрілів.

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