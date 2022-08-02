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В Николаеве снова раздаются взрывы. Объявлена воздушная тревога

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Николаев, Вторник 02 августа 2022 21:28
В Николаеве снова раздаются взрывы. Объявлена воздушная тревога Фото: Николаев снова под ударом противника (t me senkevichonline)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 2 августа 2022 года в Николаеве снова раздаются взрывы. Деталей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что в прифронтовом городе слышны взрывы. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

По данным местных СМИ, прозвучало как минимум пять взрывов.

Обновлено от 21:35

Еще несколько взрывов прогремело в Николаеве. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в одном из районов. Официальной информации пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе вечерней атаки на Украину в Николаевской области удалось сбить четыре российские ракеты. Их запускали с северной части Каспийского моря.

Тем временем стало известно о попадании ракеты в воинскую часть в Червоноградском районе Львовской области. Информации о жертвах пока нет.

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