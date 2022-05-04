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У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях

Фото: у Миколаєві лунають вибухи (facebook.com/senkevich.aleksandr)
Автор: Дмитро Левицький

У Миколаєві ввечері 4 травня пролунали вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу, яка триває досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєві Олександра Сенкевича.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео", - повідомив мер міста.

Наразі невідомо, чим саме були викликані вибухи у Миколаєві, але сьогодні місто вже потрапляло під обстріл. Міська влада обіцяє надати більше інформації згодом.

Зазначимо, ввечері 4 травня у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Після цього у низці міст пролунали вибухи.

Як писало РБК-Україна, у Дніпрі російська ракета влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.

Також вибухи чули у Черкасах. Там, за попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони.

Більше про вечірні вибухи в областях України читайте в матеріалі РБК-Україна.

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МиколаївВибухВійна Росії проти України