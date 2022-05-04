У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео", - повідомив мер міста.

Наразі невідомо, чим саме були викликані вибухи у Миколаєві, але сьогодні місто вже потрапляло під обстріл. Міська влада обіцяє надати більше інформації згодом.

Зазначимо, ввечері 4 травня у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Після цього у низці міст пролунали вибухи.