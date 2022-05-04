В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", - сообщил мэр города.

Пока неизвестно, чем именно были вызваны взрывы в Николаеве, но сегодня город уже попадал под обстрел. Городские власти обещают предоставить больше информации позже.

Отметим, вечером 4 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. После этого в ряде городов раздались взрывы.