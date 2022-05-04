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Дніпро, Черкаси, Запоріжжя. У містах України знову лунають вибухи: що відомо

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Україна, Середа 04 травня 2022 20:30
Дніпро, Черкаси, Запоріжжя. У містах України знову лунають вибухи: що відомо Фото: Росія завдала нових ударів по Україні (nationalinterest.org)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 4 травня у низці міст України пролунали потужні вибухи. Вибухи чули мешканці Дніпра, Черкас та Запоріжжя.

Що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Центр Дніпра піддався удару

Ввечері мешканці Дніпра почули потужний вибух. Як повідомив мер міста Борис Філатов, російські окупанти обстріляли центр Дніпра. Наразі подробиць немає, оскільки міська влада чекає інформації від військової адміністрації.

Близько 20:40 глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив, що окупанти влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Наразі невідомо, наскільки сильно постраждав об'єкт. Залізничники в результаті удару не постраждали.

Вибухи у Черкасах та Запоріжжі

Місцеві ЗМІ ввечері повідомили про вибухи у Черкасах та Запоріжжі. У Черкасах містяни чули щонайменше два вибухи. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що у місті працює протиповітряна оборона.

Про влучання ракет у Черкасах наразі не повідомляють. А з чим пов'язані вибухи у Запоріжжі поки невідомо, адже місцева влада не коментувала ситуацію.

Тривога майже по всій Україні

Наразі майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Мешканців цих областей закликають сховатися в укриття.

Дніпро, Черкаси, Запоріжжя. У містах України знову лунають вибухи: що відомо

Масові ракетні удари 3 травня

Як відомо, вчора російська армія завдала масових ракетних ударів по території України. Ракети влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в цілій низці областей, зокрема Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській. Також вчора окупанти вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Нагадаємо, після ракетного удару по Закарпаттю у Воловцю десятки будинків залишилися без газопостачання.

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