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Ранкові удари по Миколаєву: мер розповів про наслідки обстрілу окупантів

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Николаев, Середа 27 липня 2022 13:53
Ранкові удари по Миколаєву: мер розповів про наслідки обстрілу окупантів Фото: Окупанти обстріляли Миколаїв (t.me/senkevichonline)
Автор: Олег Васьків

Російські окупаційні війська вранці 27 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів ворога пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївської міського голови Олександра Сєнкевича.

За словами мера, у будинках частково вибиті вікна та побиті балкони. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби.

"Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити", - зазначив Сєнкевич.

До слова, згідно з даними ОВА, вранці 27 липня російські снарядуи влучили у промислову зону та ремонтне підприємство Миколаєва.

Загиблих чи поранених внаслідок ракетного обстрілів окупантів немає.

Нагадаємо, загарбники 26 липня завдали удару поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївської області. У результаті атаки ворога було знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

Додамо, регіон часто страждає від обстрілів російських окупантів. Зокрема для ударів противник застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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