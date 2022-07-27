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ЗСУ готуються до контрнаступу у Миколаївській області, - Кім

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Миколаїв, Середа 27 липня 2022 12:29
ЗСУ готуються до контрнаступу у Миколаївській області, - Кім Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту", - зазначив він.

За словами Кіма, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Російські снаряди потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Проте Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.

Також він додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.

Нагадаємо, сьогодні зранку російська армія знову обстріляла Миколаїв. Ворожі снаряди влучили у промислову зону, ремонтне підприємство та будинки.

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