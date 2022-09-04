У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Вночі 4 вересня в Миколаєві прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, унаслідок атаки загинула дитина.
Раніше в суботу у Миколаєві сталися вибухи після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини.
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