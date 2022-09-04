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В Николаеве раздались взрывы

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Николаев, Воскресенье 04 сентября 2022 02:42
В Николаеве раздались взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 4 сентября в Николаеве прогремели взрывы, сработала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.

Ранее в субботу в Николаеве произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что пострадали два человека.

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