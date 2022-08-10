У Миколаєві пролунали вибухи

В середу, 10 серпня, увечері в Миколаєві жителі почули вибухи. В області поки не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

Нагадавши, сьогодні росіяни обстріляли селище Старий Салтів Харківської області. В результаті атаки окупантів загинули дві людини.

Також ми писали, що російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

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