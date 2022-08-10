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Війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблі

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Харківська область, Середа 10 серпня 2022 19:14
Війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблі Фото: війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом (t.me/police_kh_region)
Автор: Іван Носальський

У середу, 10 серпня, росіяни обстріляли селище Старий Салтів Харківської області. В результаті атаки окупантів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"10 серпня близько 12:00 ворог в черговий раз обстріляв селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці", - заявили в поліції.

За інформацією правоохоронців, окупанти для обстрілу селища застосовували заборонені касетні снаряди. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом атаки населеного пункту.

Обстріли Старого Салтова (t.me/police_kh_region)

Нагадаємо, сьогодні російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

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Харків Війна Росії проти України
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