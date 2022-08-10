В Николаеве прозвучали взрывы

В среду, 10 августа, вечером в Николаеве жители услышали взрывы. В области пока не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не сообщили более детальной информации о происшествии.

Напомним, сегодня россияне обстреляли поселок Старый Салтов Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли два человека.

Также мы писали, что российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.