ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві пролунали вибухи

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 10 серпня 2022 21:48
У Миколаєві пролунали вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В середу, 10 серпня, увечері в Миколаєві жителі почули вибухи. В області поки не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

У Миколаєві пролунали вибухиКарта повітряних тривог в Україні (скріншот)

Нагадавши, сьогодні росіяни обстріляли селище Старий Салтів Харківської області. В результаті атаки окупантів загинули дві людини.

Також ми писали, що російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв воздушная тревога Вибух
NEWS
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк