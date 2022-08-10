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В Николаеве прозвучали взрывы

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Николаев, Среда 10 августа 2022 21:48
В Николаеве прозвучали взрывы Фото: в Николаеве прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 10 августа, вечером в Николаеве жители услышали взрывы. В области пока не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не сообщили более детальной информации о происшествии.

В Николаеве прозвучали взрывыКарта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Напомним, сегодня россияне обстреляли поселок Старый Салтов Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли два человека.

Также мы писали, что российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

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Николаев воздушная тревога Взрыв
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