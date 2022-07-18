ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 18 липня 2022 03:36
У Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога Фото: у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі прогриміла серія вибухів. У місті працює сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Всього прогриміло близько десяти вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.

"У Миколаєві пролунало близько 10 потужних вибухів. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 липня окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет.

Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року