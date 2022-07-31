Миколаїв піддався найсильнішим обстрілам: мер розповів подробиці

Миколаїв 31 липня піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.

За його словами, потужні вибухи лунали після першої години ночі і близько п'ятої ранку.

"Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж. Працюють рятувальники", - повідомив Сєнкевич.

Нагадавши, вночі окупанти також обстріляли Харків.

Раніше війська РФ касетними снарядами обстріляли Миколаїв і також спальний район. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. В результаті загинули люди, багато хто отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.