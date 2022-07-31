Миколаїв піддався найсильнішим обстрілам: мер розповів подробиці
Фото: Миколаїв піддався найсильнішим обстрілам (dsns.gov.ua)
Миколаїв 31 липня піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.
За його словами, потужні вибухи лунали після першої години ночі і близько п'ятої ранку.
"Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж. Працюють рятувальники", - повідомив Сєнкевич.
Нагадавши, вночі окупанти також обстріляли Харків.
Раніше війська РФ касетними снарядами обстріляли Миколаїв і також спальний район. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. В результаті загинули люди, багато хто отримав поранення.
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