Окупанти обстріляли зупинку в Миколаєві: є загиблі та поранені

Російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 5 людей, зазнали поранення - 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Оновлено 11:05. Кількість жертв зросла до 5. "На даний момент відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих", - повідомив голова ОВА Кім. За словами посадовця, загарбники вдарили неподалік зупинки громадського транспорту. "12 людей лежить на землі, карети швидко поїхали, працюють", - сказав Кім. Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу російських окупантів 4 людей загинули, а 7 - зазнали поранень.