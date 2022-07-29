Окупанти обстріляли зупинку в Миколаєві: є загиблі та поранені
Російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 5 людей, зазнали поранення - 7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Оновлено 11:05. Кількість жертв зросла до 5.
"На даний момент відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих", - повідомив голова ОВА Кім.
За словами посадовця, загарбники вдарили неподалік зупинки громадського транспорту.
"12 людей лежить на землі, карети швидко поїхали, працюють", - сказав Кім.
Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу російських окупантів 4 людей загинули, а 7 - зазнали поранень.
Нагадаємо, вранці 29 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги.
Мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл касетними снарядами одного з районів.