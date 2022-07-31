У Харкові прогриміла серія вибухів, оголошена повітряна тривога

У Харкові та передмісті прогриміли щонайменше шість вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі 30 липня російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.