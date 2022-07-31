У Харкові прогриміла серія вибухів, оголошена повітряна тривога
Фото: у Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога (Getty Images)
У Харкові та передмісті прогриміли щонайменше шість вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У місті та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вночі 30 липня російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.
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