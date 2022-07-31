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У Харкові прогриміла серія вибухів, оголошена повітряна тривога

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Харків, Неділя 31 липня 2022 04:32
У Харкові прогриміла серія вибухів, оголошена повітряна тривога Фото: у Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові та передмісті прогриміли щонайменше шість вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі 30 липня російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.

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