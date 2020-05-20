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Кабмін дозволив відкриття дитсадків

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 15:43
Кабмін дозволив відкриття дитсадків
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін прийняв рішення 20 травня

Кабінет міністрів дозволив відкриття дитсадків з 25 травня. Рішення було прийнято в рамках послаблення карантину в Україні.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Як він зазначив, з 25 травня дозволяють відвідування закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, у МОЗ запропонували умови роботи дитсадків. Зокрема, температурний скринінг дітей проводити при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години з занесенням показників у відповідний журнал. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то діти не допускаються до садочка. Якщо температуру виявили протягом дня, то дитину ізолюють з відповідним інформування медиків та батьків.

Щодо прибирання приміщення у МОЗ пропонують дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України 20 травня прийме рамкове рішення по даті відкриття дошкільних дитячих установ, але робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

Зокрема, зазначалось, що дитячі сади і школи Києва будуть виходити з карантину поетапно, але як раніше вже не буде. Принаймні у перший час.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українидетский сад
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