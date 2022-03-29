Ніякої депортації. Червоний Хрест назвав умови для евакуації з небезпечних зон

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не допомагає в організації або проведенні примусової евакуації або депортації. Червоний Хрест не підтримує жодної операції всупереч волі людей і принципам комітету.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста Паскаль хундт.
"Ми безпосередньо брали участь у двох евакуаціях населення в Україні: вони відбулися в Сумах 15 і 18 березня, коли ми допомогли цивільному населенню безпечно вийти з міста. В обох випадках люди добровільно сіли в автобуси, на яких дісталися до іншого українського міста - Лубни", - заявив він.
Хундт підвернув, що людям необхідно давати можливість за бажанням покинути обложені території, оскільки це відповідає міжнародному гуманітарному праву. Він додав, що МКЧХ вважає, що в таких випадках їм слід надавати широкий вибір варіантів для переїзду.
"Переїзд і евакуацію людей, що знаходяться в небезпеці, слід проводити, тільки якщо виконані певні умови: слід отримати згоду самих людей, і вона повинна бути добровільною, сім'ї повинні залишатися разом, відповідні сторони повинні надати всі необхідні дозволи і гарантії, в тому числі щодо майна, місця призначення, питань безпеки і подальшого повернення", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні.
При цьому він додав, що комітет не має можливості отримати незалежне підтвердження повідомлень про те, що людей вивозили з Маріуполя без їх згоди, проте МКЧХ продовжує пильно стежити за ситуацією.
Раніше повідомлялося, що Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.
При цьому Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною.
Віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук заявляла, що МКЧХ стане учасником злочину, якщо відкриє Представництво в Ростові.
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