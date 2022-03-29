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Никакой депортации. Красный Крест назвал условия для эвакуации из опасных зон

Фото: МККК не помогает в организации или проведении депортации (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Международный комитет Красного Креста не помогает в организации или проведении принудительной эвакуации или депортации. Красный Крест не поддерживает ни одной операции вопреки воле людей и принципам комитета.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста Паскаль Хундт.

"Мы непосредственно участвовали в двух эвакуациях населения в Украине: они состоялись в Сумах 15 и 18 марта, когда мы помогли гражданскому населению безопасно выйти из города. В обоих случаях люди добровольно сели в автобусы, на которых добрались до другого украинского города – Лубны", - заявил он.

Хундт подвернул, что людям необходимо давать возможность по желанию покинуть осажденные территории, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву. Он добавил, что МККК считает, что в таких случаях им следует предоставлять широкий выбор вариантов для переезда.

"Переезд и эвакуацию людей, находящихся в опасности, следует проводить, только если выполнены определенные условия: следует получить согласие самих людей, и она должна быть добровольной, семьи должны оставаться вместе, соответствующие стороны должны предоставить все необходимые разрешения и гарантии, в том числе в отношении имущества, места назначения, вопросов безопасности и дальнейшего возврата", - заявил глава делегации МККК в Украине.

При этом он добавил, что комитет не имеет возможности получить независимое подтверждение сообщений о том, что людей вывозили из Мариуполя без их согласия, однако МККК продолжает пристально следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Россия проводит массовую принудительную депортацию населения временно оккупированных территорий Украины.

При этом Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук заявляла, что МККК станет участником преступления, если откроет представительство в Ростове.

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