Якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори в РФ, стане учасником злочину, - Верещук
Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний комітет Червоний Хрест прийняв рішення відкрити представництво в російському Ростові. За її словами, таким чином комітет стане учасником злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Міжнародний Комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку", - заявила Верещук.
Вона вважає, що таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.
"Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", - підкреслила вона.
При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.
Нагадаємо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.
При цьому Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною.
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