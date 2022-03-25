Якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори в РФ, стане учасником злочину, - Верещук

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний комітет Червоний Хрест прийняв рішення відкрити представництво в російському Ростові. За її словами, таким чином комітет стане учасником злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку", - заявила Верещук.

Вона вважає, що таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.

"Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", - підкреслила вона.

При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.