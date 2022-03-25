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Якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори в РФ, стане учасником злочину, - Верещук

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 13:47
Якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори в РФ, стане учасником злочину, - Верещук Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний комітет Червоний Хрест прийняв рішення відкрити представництво в російському Ростові. За її словами, таким чином комітет стане учасником злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку", - заявила Верещук.

Вона вважає, що таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.

"Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", - підкреслила вона.

При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.

Нагадаємо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.

При цьому Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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