Ніякої депортації. Червоний Хрест назвав умови для евакуації з небезпечних зон

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не допомагає в організації або проведенні примусової евакуації або депортації. Червоний Хрест не підтримує жодної операції всупереч волі людей і принципам комітету.

"Ми безпосередньо брали участь у двох евакуаціях населення в Україні: вони відбулися в Сумах 15 і 18 березня, коли ми допомогли цивільному населенню безпечно вийти з міста. В обох випадках люди добровільно сіли в автобуси, на яких дісталися до іншого українського міста - Лубни", - заявив він.

Хундт підвернув, що людям необхідно давати можливість за бажанням покинути обложені території, оскільки це відповідає міжнародному гуманітарному праву. Він додав, що МКЧХ вважає, що в таких випадках їм слід надавати широкий вибір варіантів для переїзду.

"Переїзд і евакуацію людей, що знаходяться в небезпеці, слід проводити, тільки якщо виконані певні умови: слід отримати згоду самих людей, і вона повинна бути добровільною, сім'ї повинні залишатися разом, відповідні сторони повинні надати всі необхідні дозволи і гарантії, в тому числі щодо майна, місця призначення, питань безпеки і подальшого повернення", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні.

При цьому він додав, що комітет не має можливості отримати незалежне підтвердження повідомлень про те, що людей вивозили з Маріуполя без їх згоди, проте МКЧХ продовжує пильно стежити за ситуацією.