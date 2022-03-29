Никакой депортации. Красный Крест назвал условия для эвакуации из опасных зон

Международный комитет Красного Креста не помогает в организации или проведении принудительной эвакуации или депортации. Красный Крест не поддерживает ни одной операции вопреки воле людей и принципам комитета.

"Мы непосредственно участвовали в двух эвакуациях населения в Украине: они состоялись в Сумах 15 и 18 марта, когда мы помогли гражданскому населению безопасно выйти из города. В обоих случаях люди добровольно сели в автобусы, на которых добрались до другого украинского города – Лубны", - заявил он.

Хундт подвернул, что людям необходимо давать возможность по желанию покинуть осажденные территории, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву. Он добавил, что МККК считает, что в таких случаях им следует предоставлять широкий выбор вариантов для переезда.

"Переезд и эвакуацию людей, находящихся в опасности, следует проводить, только если выполнены определенные условия: следует получить согласие самих людей, и она должна быть добровольной, семьи должны оставаться вместе, соответствующие стороны должны предоставить все необходимые разрешения и гарантии, в том числе в отношении имущества, места назначения, вопросов безопасности и дальнейшего возврата", - заявил глава делегации МККК в Украине.

При этом он добавил, что комитет не имеет возможности получить независимое подтверждение сообщений о том, что людей вывозили из Мариуполя без их согласия, однако МККК продолжает пристально следить за ситуацией.