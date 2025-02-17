Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение, - Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News

Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение, и что этот вопрос будет решаться вместе с Украиной.

"Он и народ Украины примут это решение", - сказал Келлог.

По его словам, США выслушают "пункты обсуждения" от каждого. При этом он отметил, что его работа заключается в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

"Мирный план" США

После победы на президентских выборах администрация Дональда Трампа начала активно работать над так называемым "мирным планом" для урегулирования войны. Ранее Трамп заявлял, что может остановить боевые действия за сутки, однако впоследствии скорректировал свою риторику.

Как отмечал Келлог, именно Трамп представит этот план, однако, по данным СМИ, США временно приостановили его разработку, чтобы учесть позицию европейских стран. В то же время Трамп недавно заверил, что Киев будет участвовать в переговорах по завершению войны.

Также Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Однако интересы Европы на будущих переговорах будут, якобы, учтены. По его словам, США будут выступать посредниками.