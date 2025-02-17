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Ніхто не нав’язуватиме Україні мирну угоду, - Келлог

Понеділок 17 лютого 2025 18:33
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Ніхто не нав’язуватиме Україні мирну угоду, - Келлог Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заяви, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Келлог заявив, що ніхто не буде нав'язувати Зеленському мирну угоду, і що це питання вирішуватиметься разом з Україною.

"Він і народ України ухвалять це рішення", - сказав Келлог.

За його словами, США вислухають "пункти обговорення" від кожного. При цьому він зауважив, що його робота полягає в забезпеченні гарантій безпеки для України.

"Мирний план" США

Після перемоги на президентських виборах адміністрація Дональда Трампа почала активно працювати над так званим "мирним планом" для врегулювання війни. Раніше Трамп заявляв, що може зупинити бойові дії за добу, проте згодом скоригував свою риторику.

Як зазначав Келлог, саме Трамп представить цей план, однак, за даними ЗМІ, США тимчасово призупинили його розробку, щоб врахувати позицію європейських країн. Водночас Трамп нещодавно запевнив, що Київ братиме участь у переговорах щодо завершення війни.

Також Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Однак інтереси Європи на майбутніх переговорах будуть, нібито, враховані. За його словами, США будуть виступати посередниками.

На це президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має сама вирішувати, хто буде за столом переговорів.

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