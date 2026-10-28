Никто не хочет в КГВА. Зеленский рассказал о спецкабинете по Киеву и есть ли там Малюк

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал разным управленцам возглавить Киевскую городскую администрацию, однако никто не согласился. Он также попросил премьер-министра сформировать специальный кабинет из опытных менеджеров для наработки решений по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в ходе встречи с журналистами.

По словам президента, он готов лично говорить с кандидатами, которых предложит премьер, и убеждать их присоединиться к работе.

"Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева - менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут и попросить его. Сделайте такой кабинет и нарабатывайте решения", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос, в частности, с бывшим министром инфраструктуры Александром Кубраковым и бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также президент хотел привлечь в группу эксглаву СБУ Василия Малюка для работы по вопросам безопасности.

По словам Зеленского, эксглава Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин отказался от предложения, как только услышал, что речь идет о Киеве.

Президент считает, что управленцы не хотят брать на себя ответственность за столицу из-за политической критики и отсутствия благодарности за работу.

"Никто не хочет быть соприкасающимся, потому что потом никто спасибо не скажет, и будут постоянно говорить другие - о политике", - пояснил он.