Ніхто не хоче в КМВА. Зеленський розповів про спецкабінет по Києву та чи є там Малюк

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропонував різним управлінцям очолити Київську міську адміністрацію, однак ніхто не погодився. Він також попросив прем'єр-міністра сформувати спеціальний кабінет із досвідчених менеджерів для напрацювання рішень щодо столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з журналістами.

За словами президента, він готовий особисто говорити з кандидатами, яких запропонує прем'єр, і переконувати їх долучитися до роботи.

"Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва - менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що обговорював це питання, зокрема, з колишнім міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також президент хотів залучити до групи ексголову СБУ Василя Малюка для роботи над питаннями безпеки.

За словами Зеленського, ексочільник Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин відмовився від пропозиції, щойно почув, що йдеться про Київ.

Президент вважає, що управлінці не хочуть брати на себе відповідальність за столицю через політичну критику та відсутність вдячності за роботу.

"Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші - про політику", - пояснив він.