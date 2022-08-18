Стало відомо, коли міністри ЄС обговорять візові санкції для росіян

Міністр закордонних справ Європейського союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Єврокомісії Аніту Гіппер на брифінгу .

Вона зазначила, що глави МЗС зустрінуться у Празі в останній день літа, де й обговорять візові обмеження.

"Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до ЄС", - заявила Гіппер.

Спікер також додала, що Єврокомісія при обговоренні буде просувати єдине рішення на рівні ЄС, оскільки лише частина країн поки призупинила видачу віз.

"Грунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються", - сказала вона.

За словами Гіппер, єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвія та Фінляндію на початку вересня, щоб обговорити візові обмеження для росіян.