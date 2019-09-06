ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нідерланди не будуть піднімати питання Цемаха на рівні ЄС, - журналіст

Новини » Політика    06.09.2019 - 16:52
Нідерланди не будуть піднімати питання Цемаха на рівні ЄС, - журналіст
Фото: Володимир Цемах (facebook.com/lunkovaalyona)

Звільнення Цемаха навряд чи спричинить міжнародний скандал

Нідерланди не будуть на рівні Євросоюзу піднімати питання звільнення й можливого обміну Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні немає ознак того, що Амстердам винесе тему звільнення Цемаха на загальноєвропейський рівень.

"Поки немає ніяких ознак того, що Нідерланди будуть піднімати в Брюсселі питання Цемаха і обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звичайно, ще може змінитися", - підкреслив Йозвяк.

Нідерланди не будуть піднімати питання Цемаха на рівні ЄС, - журналіст

Зазначимо, раніше можливу причину звільнення Цемаха назвали в Bellingcat. На думку розслідувачів, українська влада і Спільна слідча група (JIT) погодилися відпустити його, так як слідство зібрало достатньо доказів причетності Росії до катастрофи MH17.

Нагадаємо, напередодні Київський апеляційний суд відпустив Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання. В той же час звинувачення в участі в терористичній організації з нього не зняті.

Вчора також стало відомо, що колишнього бойовика Цемаха включили в списки на обмін. Зокрема, його можуть обміняти на українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії.

Підозрюваний в державній зраді екс-офіцер ЗСУ погодився на обмін
Новини України ЕвросоюзНідерландиобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся