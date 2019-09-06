Нидерланды не будут поднимать вопрос Цемаха на уровне ЕС, - журналист

Фото: Владимир Цемах (facebook.com/lunkovaalyona)

Освобождение Цемаха вряд ли спровоцирует международный скандал

Нидерланды не будут на уровне Евросоюза поднимать вопросы освобождения и возможного обмена Владимира Цемаха, которого считают свидетелем по делу о катастрофе MH17. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В частности, он отметил, что на сегодня нет признаков того, что Амстердам вынесет тему освобождения Цемаха на общеевропейский уровень.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - подчеркнул Йозвяк.

Отметим, ранее возможную причину освобождения Цемаха назвали в Bellingcat. По мнению расследователей, украинские власти и Совместная следственная группа (JIT) согласились отпустить его, так как следствие собрало достаточно доказательств причастности России к катастрофе MH17.

Напомним, накануне Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха из-под стражи под личное обязательство. В то же время обвинения в участии в террористической организации с него не сняты.

Вчера также стало известно, что бывшего боевика Цемаха включили в списки на обмен. В частности, его могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.