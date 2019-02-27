У Торецьку затримали бойовика, який охороняв збитий MH17

Фото: затримання бойовика (dpsu.gov.ua)

Зловмисник два місяці охороняв залишки літака

Бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17, прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали у Торецьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, правоохоронці затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування "Восток".

У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 41-річний українець ще у липні 2014 року, після відбування покарання за зґвалтування в одній з колоній на окупованій території, відразу вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де, зі слів затриманого, неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами, що одного разу навіть призвели до розстрілу місцевої жительки, яка не виконала якихось вимог проросійських найманців.

Підтвердити злочинну діяльність затриманого бойовика допомогли дані із соцмереж, де він "засвітився" на фоні уламків збитого збройними формуваннями РФ пасажирського літака "Boeing 777" рейсу MH17 малазійських авіаліній. Він майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий "Boeing", була випущена з району окупованого на той час російськими найманцями населеного пункту Грабове Шахтарського району Донецької області.

Фото: фото на фоні Boeing 777 (dpsu.gov.ua)

У листопаді 2014 року чоловік через активізацію бойових дій дезертирував з проросійського бандформування та тривалий час переховувався в окупованому Єнакієвому. У лютому цього року вирішив налагодити "мирне" життя вже на контрольованій українським урядом частині Донеччини та з цією метою переїхав до Торецька.

За повідомленням прикордонників територіальним підрозділом Національної поліції у Донецькій області внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Правоохоронцями проводяться подальші слідчі дії.

РБК-Україна писало, що СБУ оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ Олега Іваннікова, одного з фігурантів у справі про катастрофу пасажирського Boeing рейсу МН17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю збили пасажирський літак, який слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.