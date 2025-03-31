Нидерланды выделят 500 млн евро на создание ударных дронов для Украины

Нидерланды объявили о выделении 500 млн евро на большой проект по созданию дронов для Украины, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Нидерландов.

"Пакет в размере 500 млн евро - это часть ускоренной поддержки Украины на 2025 год в размере 2 миллиарда евро. Это должно помочь Украине остановить российские атаки на фронте", - сообщили в оборонном ведомстве Нидерландов.

Решение о выделении финансирования на производство дронов было принято в рамках недавнего визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и государственного секретаря обороны Гейса Туйнмана в Украину.

"Было важно объявить, что мы предоставляем Украине ускоренную поддержку в размере 2 млрд евро, включая проект с беспилотниками на сумму 500 млн евро. Эти беспилотники имеют значение на поле боя и буквально спасают жизни", - приводит ведомство слова министра обороны страны Рубена Брекельманса.

По словам главы Минобороны, эта помощь от Нидерландов укрепит позиции Украины как на фронте, так и за столом переговоров с РФ.

Помощь от Нидерландов

Напомним, в январе этого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

А уже в марте стало известно, что Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м. Об этом заявил представитель премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа после встречи в Париже 27 марта.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров после недавней командировки в Нидерланды заявил, что страна выделит финансовую помощь на дроны для Украины. По его словам, речь шла о 700 миллионах евро.