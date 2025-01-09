Нидерланды передадут Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба, - Умеров

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине новую военную помощь. Она значительно усилит защиту украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Украины Рустем Умеров на полях "Рамштейна" провел встречу со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

Ключевой темой встречи стало направление инвестиций в совместные оборонные проекты.



"Особенно важное направление - производство дальнобойных дронов. Подробно обсудили, как сделать этот процесс максимально эффективным, и проанализировали лучшие механизмы прямого финансирования", - отметил Умеров.

Также министры рассмотрели возможность использования доходов от замороженных российских активов для поддержки производства запчастей к дронам. Отмечается, что это может стать действенным инструментом для увеличения оборонных возможностей Украины.

"Еще одна ключевая тема переговоров - усиление нашей противовоздушной обороны. Нидерланды уже в ближайшее время окажут помощь, которая значительно усилит нашу защиту неба", - добавил Умеров.