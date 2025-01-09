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Нидерланды передадут Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба, - Умеров

Четверг 09 января 2025 22:05
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Нидерланды передадут Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине новую военную помощь. Она значительно усилит защиту украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Украины Рустем Умеров на полях "Рамштейна" провел встречу со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

Ключевой темой встречи стало направление инвестиций в совместные оборонные проекты.

"Особенно важное направление - производство дальнобойных дронов. Подробно обсудили, как сделать этот процесс максимально эффективным, и проанализировали лучшие механизмы прямого финансирования", - отметил Умеров.

Также министры рассмотрели возможность использования доходов от замороженных российских активов для поддержки производства запчастей к дронам. Отмечается, что это может стать действенным инструментом для увеличения оборонных возможностей Украины.

"Еще одна ключевая тема переговоров - усиление нашей противовоздушной обороны. Нидерланды уже в ближайшее время окажут помощь, которая значительно усилит нашу защиту неба", - добавил Умеров.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, в конце декабря 2024 года Нидерланды выделили Украине 3,8 млрд евро и планируют предоставить еще 6 млрд евро. Приоритетным направлением в помощи для Амстердама является энергетика.

А в начале декабря Нидерланды решили выделить 22 млн евро помощи Украине. Средства направили, в частности, на укрепление системы ПВО.

К тому же в середине октября стало известно, что Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 млн евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.

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