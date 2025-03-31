Нідерланди виділять 500 млн євро на створення ударних дронів для України

Нідерланди оголосили про виділення 500 млн євро на великий проєкт зі створення дронів для України, щоб допомогти їй протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Нідерландів.

"Пакет у розмірі 500 млн євро - це частина прискореної підтримки України на 2025 рік у розмірі 2 мільярди євро. Це має допомогти Україні зупинити російські атаки на фронті", - повідомили в оборонному відомстві Нідерландів.

Рішення про виділення фінансування на виробництво дронів було ухвалене в рамках нещодавнього візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса і державного секретаря оборони Гейса Туйнмана в Україну.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 млрд євро, включаючи проєкт із безпілотниками на суму 500 млн євро. Ці безпілотники мають значення на полі бою і буквально рятують життя", - наводить відомство слова міністра оборони країни Рубена Брекельманса.

За словами очільника Міноборони, ця допомога від Нідерландів зміцнить позиції України як на фронті, так і за столом переговорів з РФ.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, в січні цього року міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба.

А вже у березні стало відомо, що Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро допомоги для України. Країна надішле 2 млрд євро цього року, а не 2026-му. Про це заявив речник прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа після зустрічі у Парижі 27 березня.

Окрім того, міністр оборони України Рустем Умєров після нещодавнього відрядження до Нідерландів заявив, що країна виділить фінансову допомогу на дрони для України. За його словами, мова йшла про 700 мільйонів євро.