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Нидерланды выделили более 100 млн евро на помощь Украине: на что пойдут деньги

Гаага, Пятница 06 октября 2023 19:30
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Нидерланды выделили более 100 млн евро на помощь Украине: на что пойдут деньги Фото: Нидерланды выделили более 100 млн евро на помощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, направят на реформы и подготовку нашей страны к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, 60 миллионов евро из этого пакета направят на поддержку нидерландских компаний, которые хотят помочь в восстановлении Украины. Деньги покроют страховку экспортных кредитов на платежные риски инвестиций и сделок в стране.

При этом еще 30 миллионов евро потратят на закупку газа и поставки деталей для электросетей, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме и возможным российским ударам.

Остальная часть - 12 млн евро - будет направлена на поддержку деоккупированных территорий и в Международный валютный фонд, который помогает нашей стране внедрять реформы.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам предоставляет нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

В частности, Нидерланды возглавили авиационную коалицию, в рамках которой украинских пилотов обучают управлению F-16. Также Нидерланды уже пообещали передать нам 42 таких истребителя.

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