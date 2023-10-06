Нідерланди виділили понад 100 млн євро на допомогу Україні: на що підуть гроші

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро. Гроші, зокрема, спрямують на реформи та підготовку нашої країни до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, 60 мільйонів євро з цього пакету спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України. Гроші покриють страховку експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій та угод у країні.

При цьому ще 30 мільйонів євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими та можливих російських ударів.

Решта - 12 млн євро - буде спрямована на підтримку деокупованих територій та у Міжнародний валютний фонд, який допомагає нашій країні впроваджувати реформи.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Зокрема, Нідерланди очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої українських пілотів навчають управлінню F-16. Також Нідерланди вже пообіцяли передати нам 42 таких винищувачі.