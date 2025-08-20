RU

Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу для защиты логистического центра Украины

Иллюстративное фото: Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды перебрасывают в Польшу два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 300 военных для охраны логистического центра NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будут перемещать с 1 декабря до 1 июня следующего года направят.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Речь идет об интегрированной батарее из трех компонентов: двух Patriot, системы ПВО NASAMS и средств противодействия дронам. Вместе с партнерами Нидерланды обеспечат эшелонированную воздушную оборону от возможных угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.

"Оборона предоставляет высокотехнологичные способности. Они дефицитны, но Нидерланды способны их обеспечить. Эта миссия служит трем целям: защита территории НАТО, сдерживание российской агрессии и безусловная поддержка Украины. Так мы держим российскую угрозу как можно дальше", - заявил Брекелманс.

NSATU координирует и обеспечивает подготовку украинских военных и поставки военной помощи.

В ведомстве отметили, что развернутая воздушная оборона позволит безопасно выполнять эти логистические операции и гарантировать, что переданное союзниками вооружение доберется до места назначения.

Patriot для Украины

Берлин готовит поэтапную передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot. Сперва в ближайшие дни Бундесвер передаст пусковые установки, а далее - в течение следующих двух-трех месяцев - пришлет другие необходимые модули системы.

Министр обороны ФРГ уточнил Борис Писториус, что Германия готова отдать два комплекса Patriot, однако при условии их оперативного пополнения в собственных складах.

