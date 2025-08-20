Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України

Йдеться про інтегровану батарею з трьох компонентів: двох Patriot, системи ППО NASAMS та засобів протидії дронам. Разом із партнерами Нідерланди забезпечать ешелоновану повітряну оборону від можливих загроз балістичними й крилатими ракетами, а також від літаків, гелікоптерів і безпілотників.

"Оборона надає високотехнологічні спроможності. Вони дефіцитні, але Нідерланди спроможні їх забезпечити. Ця місія служить трьом цілям: захист території НАТО, стримування російської агресії та безумовна підтримка України. Так ми тримаємо російську загрозу якнайдалі", - заявив Брекелманс.

NSATU координує і забезпечує підготовку українських військових та постачання військової допомоги.

У відомстві зазначили, що розгорнута повітряна оборона дозволить безпечно виконувати ці логістичні операції та гарантувати, що передане союзниками озброєння дістанеться місця призначення.