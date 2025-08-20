UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України

Ілюстративне фото: Нідерланди перекидають Patriot до Польщі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди перекидають до Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot і близько 300 військових для охорони логістичного центру NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будуть переміщати з 1 грудня до 1 червня наступного року направлять.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Йдеться про інтегровану батарею з трьох компонентів: двох Patriot, системи ППО NASAMS та засобів протидії дронам. Разом із партнерами Нідерланди забезпечать ешелоновану повітряну оборону від можливих загроз балістичними й крилатими ракетами, а також від літаків, гелікоптерів і безпілотників.

"Оборона надає високотехнологічні спроможності. Вони дефіцитні, але Нідерланди спроможні їх забезпечити. Ця місія служить трьом цілям: захист території НАТО, стримування російської агресії та безумовна підтримка України. Так ми тримаємо російську загрозу якнайдалі", - заявив Брекелманс.

NSATU координує і забезпечує підготовку українських військових та постачання військової допомоги.

У відомстві зазначили, що розгорнута повітряна оборона дозволить безпечно виконувати ці логістичні операції та гарантувати, що передане союзниками озброєння дістанеться місця призначення.

Patriot для України

Берлін готує поетапну передачу Україні додаткових ЗРК Patriot. Спершу найближчими днями Бундесвер передасть пускові установки, а далі - протягом наступних двох-трьох місяців - надішле інші необхідні модулі системи.

Міністр оборони ФРН уточнив Борис Пісторіус, що Німеччина готова віддати два комплекси Patriot, однак за умови їх оперативного поповнення у власних складах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаППО