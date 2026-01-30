США оплатят обслуживание и ремонт украинских F-16 в Бельгии

Соединенные Штаты заключили контракт на ремонт и обслуживание украинских истребителей F-16 в Бельгии, который будет действовать до 2029 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Работы будут выполняться на объекте Sabena в Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, и ожидается, что они будут завершены до 28 января 2029 года. Средства будут выделены на момент заключения контракта. Подрядчиком является Центр управления Воздушных сил на авиабазе Гилл, штат Юта", - добавили в Пентагоне.

Сообщается, что этот контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов F-16 среднего и высокого уровня сложности, а также их двигателей, и поддержку материалами для Украины.

"Компания Sabena Aerospace Engineering в регионе Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт на сумму 235 млн долларов на поддержку F-16 для иностранных военных", - отметили в Пентагоне.

Истребители F-16 в ВСУ

Напомним, в 2023 году несколько стран НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов для их использования. Впоследствии украинские пилоты проходили обучение в США и нескольких странах-союзниках, и в конце концов ВСУ получили несколько партий самолетов, их точное количество не называется.

Так, Бельгия взяла на себя обязательства поставить украинской армии до 30 истребителей F-16 до 2028 года. Это предусмотрено соглашением о безопасности и долгосрочной поддержке, подписанным Бельгией и Украиной 28 мая 2024 года.

Также мы писали, что министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что страна передаст F-16 Украине раньше запланированного.

Кроме того, ранее отмечалось, что украинские истребители F-16, вероятно, могут сбивать российские дроны с помощью недорогих и эффективных ракет APKWS II.