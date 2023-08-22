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Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16

Дания, Вторник 22 августа 2023 16:44
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Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16. Речь идет о восьми летчиках.

Об этом заявили Вооруженные силы Дании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65 военнослужащими, которых научат обслуживать самолеты", - говорится в сообщении.

Дания поставит Украине 19 самолетов F-16. Сообщалось, что страна имеет 43 истребителя F-16, но из соображений безопасности не раскрывает, сколько из них находится в эксплуатации.

F-16 для Украины

18 августа СМИ сообщили, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Известно, что Нидерланды могут предоставить Украине 42 истребителя, а Дания – еще 19.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Передача самолетов будет зависеть от срока обучения украинских специалистов.

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