RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нидерланды могут инвестировать 700 млн евро в беспилотники для Украины

Фото: Дик Схоф, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схофом. Лидеры, в частности, обсудили возможность новой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схофа в соцсети X.

По словам Схофа, для него важно было пообщаться с Зеленским о событиях в Украине после саммита в Лондоне. 

"Среди прочего, мы говорили об инвестиционном пакете Нидерландов в 700 миллионов евро в беспилотники, частично направленном на украинскую оборонную промышленность", - рассказал премьер Нидерландов. 

Он заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Поэтому Амстердам продолжит оказывать политическую, военную, финансовую и моральную помощь.

Помощь Украине от Нидерландов

Стоит заметить, что Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляют украинским защитникам военную помощь.

В частности, в декабре прошлого года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявлял о том, что у страны осталось еще 6 млрд евро, которые она выделила на помощь Украине.

При этом в январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощьВойна России против УкраиныДрони