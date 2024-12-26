Посол Нидерландов назвал приоритет в помощи Украине и сколько средств еще выделят
Нидерланды выделили Украине 3,8 млрд евро и планируют предоставить еще 6 млрд евро. Приоритетным направлением в помощи для Амстердама является энергетика.
Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, в течение последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину различными способами - морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью.
"Действительно, сейчас уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще 6 млрд евро. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили", - говорит посол.
При этом, как отмечает Дорхаут, для Нидерландов энергетика является одним из приоритетов в помощи Украине.
"Мы уже много сделали для вашей поддержки страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как еще мы можем помочь Украине пережить эту зиму", - констатировал дипломат.
Помощь Украине от Нидерландов
О том, что Нидерланды планируют выделить еще более 6 млрд евро на военную помощь Украине, сообщалось еще в октябре. Тогда министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявлял, что сокращения поддержки не будет.
К тому же в середине октября стало известно, что Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 млн евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.
А уже в начале декабря Нидерланды решили выделить 22 млн евро помощи Украине. Средства будут направлены, в частности, на укрепление системы ПВО.
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