Нідерланди можуть інвестувати 700 млн євро в безпілотники для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Лідери, зокрема, обговорили можливість нової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Схофа в соцмережі X.
За словами Схофа, для нього важливо було поспілкуватися із Зеленським про події в Україні після саміту в Лондоні.
"Серед іншого, ми говорили про інвестиційний пакет Нідерландів у 700 мільйонів євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - розповів прем'єр Нідерландів.
Він запевнив, що Нідерланди підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією. Тому Амстердам продовжить надавати політичну, військову, фінансову та моральну допомогу.
Варто зауважити, що Нідерланди з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надають українським захисникам військову допомогу.
Зокрема, у грудні минулого року посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявляв про те, що у країни залишилося ще 6 млрд євро, які вона виділила на допомогу Україні.
При цьому в січні міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба.
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