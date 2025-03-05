Нідерланди можуть інвестувати 700 млн євро в безпілотники для України

За словами Схофа, для нього важливо було поспілкуватися із Зеленським про події в Україні після саміту в Лондоні.

"Серед іншого, ми говорили про інвестиційний пакет Нідерландів у 700 мільйонів євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - розповів прем'єр Нідерландів.

Він запевнив, що Нідерланди підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією. Тому Амстердам продовжить надавати політичну, військову, фінансову та моральну допомогу.