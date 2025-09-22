ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МУС, - Reuters

США, Понедельник 22 сентября 2025 21:33
UA EN RU
США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МУС, - Reuters Фото: США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МКС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность уже на этой неделе ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС), что поставит под угрозу его функционирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что Вашингтон уже применил санкции в отношении отдельных прокуроров и судей МУС, но включение в санкционный список самого Суда стало бы резким эскалационным шагом.

Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС - от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.

Источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.

Три дипломатических источника агентства сказали, что некоторые страны-члены МУС попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Однако, по их словам, все указывает на то, что Вашингтон лишь усилит атаки на МУС.

Санкции США против МУС

Напомним, в августе США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда.

Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".

Один судья попал под санкции из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";

Трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Соединенные Штаты Америки Израиль
Новости
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"