США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МУС, - Reuters
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность уже на этой неделе ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС), что поставит под угрозу его функционирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство отмечает, что Вашингтон уже применил санкции в отношении отдельных прокуроров и судей МУС, но включение в санкционный список самого Суда стало бы резким эскалационным шагом.
Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС - от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.
Источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.
Три дипломатических источника агентства сказали, что некоторые страны-члены МУС попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.
Однако, по их словам, все указывает на то, что Вашингтон лишь усилит атаки на МУС.
Санкции США против МУС
Напомним, в августе США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда.
Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".
Один судья попал под санкции из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";
Трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.
Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.