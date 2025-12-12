Нидерланды готовятся защищать МКС от возможных санкций США

Нидерланды размышляют над тем, как защитить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге от последствий возможных санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веель заявил, что Вашингтон угрожает МУС новыми санкциями, и к этому сценарию уже готовятся.

"Вместе со всеми странами-участницами мы, конечно, призываем США не делать этого. Но если до этого дойдет - мы посмотрим, как можно будет действовать в тех условиях", - отметил он.

По его словам, такая подготовка ведется уже некоторое время.

"Но конечно же, мы надеемся, что она не понадобится", - добавил министр.

Он отметил, что приоритетная задача на этот сценарий - передать все обслуживание и сервисы, которые использует МКС, к неамериканским компаниям, поскольку в случае санкций им будет запрещено работать с МКС.

"Люди больше не смогут пользоваться банковскими услугами или программами электронной почты. Всюду, где сейчас используются американские сервисы, надо искать альтернативы", - подчеркнул ван Веель.

В то же время он признал, что это не так и легко сделать.

"У нас нет полностью европейского "облака", крупных технологических компаний в Европе. Поэтому даже за пределами вопроса по МКС, здесь есть работа для Европы", - добавил глава МИД Нидерландов.