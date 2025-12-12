Нідерланди готуються захищати МКС від можливих санкцій США
Нідерланди розмірковують над тим, як захистити Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі від наслідків можливих санкцій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веель заявив, що Вашингтон погрожує МКС новими санкціями, і до цього сценарію вже готуються.
"Разом з усіма країнами-учасницями ми, звісно, закликаємо США не робити цього. Але якщо до цього дійде - ми подивимося, як можна буде діяти в тих умовах", - зазначив він.
За його словами, така підготовка ведеться вже деякий час.
"Але звісно ж, ми сподіваємося, що вона не знадобиться", - додав міністр.
Він зазначив, що пріоритетне завдання на цей сценарій - передати усе обслуговування та сервіси, які використовує МКС, до неамериканських компаній, оскільки у разі санкцій їм буде заборонено працювати з МКС.
"Люди більше не зможуть користуватись банківськими послугами чи програмами електронної пошти. Всюди, де зараз використовуються американські сервіси, треба шукати альтернативи", - підкреслив ван Веель.
Водночас він визнав, що це не так і легко зробити.
"У нас немає цілковито європейської "хмари", великих технологічних компаній у Європі. Тож навіть за межами питання щодо МКС, тут є робота для Європи", - додав глава МЗС Нідерландів.
США хочуть ввести санкції проти МКС
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість ввести санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду (МКС), що поставить під загрозу його функціонування.
Такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність МКС - від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.
У серпні США ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду.
Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".
Один суддя потрапив під санкції через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";
Троє - через свою роль у видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
Окрім того, за інформацією ЗМІ, США тиснуть на Міжнародний кримінальний суд, вимагаючи гарантій, щоб президент Дональд Трамп та його високопосадовці не стали об’єктом майбутніх розслідувань.