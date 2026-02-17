В Нидерландах похвастались, что могут "взломать" код F-35, - Defense Express

В Нидерландах заявили, что якобы способны взломать код программного обеспечения американских истребителей F-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Возможность получения расширенного доступа к программному обеспечению истребителя F-35 теоретически существует, но ее практическая реализация остается спорной.
Идея заключается в том, что такой доступ позволил бы операторам самостоятельно поддерживать боеспособность самолета, интегрировать новое вооружение и адаптировать системы без критической зависимости от США.
На это вскользь намекнул представитель оборонного ведомства Нидерландов, сравнив процесс с "джейлбрейком" смартфона - получением полного доступа к системе. При этом он признал, что не может раскрывать подробности, а технических подтверждений существования такого механизма нет.
Ключевая зависимость операторов F-35 связана не только с программным кодом, но и с файлами миссионных данных (Mission Data File), которые определяют работу сенсоров, боевые алгоритмы и уровень малозаметности самолета.
Их формирует специализированное подразделение военно-воздушных сил США на основе данных из глобального флота F-35, что фактически оставляет Вашингтону контроль над боевыми возможностями машины.
К тому же сам уровень технологического доступа различается между партнерами программы. Самые широкие возможности имеет Великобритания благодаря глубокому участию ее оборонной промышленности в создании самолета.
Также Израиль эксплуатирует модифицированную версию с собственными системами. Расширенный доступ в свое время предлагали Японии. Нидерланды же имеют ограниченный статус в программе, что ставит под сомнение их способность самостоятельно изменять программную архитектуру самолета.
Даже в случае гипотетического доступа к программному обеспечению операторы F-35 остаются зависимыми от США из-за контроля над производством ключевых компонентов, логистикой и системами технического обслуживания.
Европейские предприятия выполняют преимущественно финальную сборку самолетов, тогда как критические технологии и долгосрочная поддержка остаются под контролем американской стороны. Поэтому полностью независимая эксплуатация F-35 без участия США пока выглядит маловероятной, даже если отдельные технические ограничения теоретически можно обойти.
Тем временем в Украине создали эскадрилью (подразделение в военно-воздушном флоте) F-16, в которую входят украинские, американские и нидерландские пилоты. Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.
При этом еще в 2023 году в Воздушных силах ВСУ допускали, что при наличии соответствующей военно-учетной специальности иностранцы могут служить как пилоты или специалисты инженерно-авиационного состава. Однако официально такой службы никогда не подтверждали.
Впрочем, американская авиация не будет для Украины основной. Главными типами боевых самолетов ВС ВСУ планируется сделать Gripen и Rafale - два современных истребителя, которые вместе могут пополнить авиафлот Украины на 250 единиц.