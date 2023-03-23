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В Воздушных силах допускают привлечение на службу иностранцев

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Четверг 23 марта 2023 22:28
В Воздушных силах допускают привлечение на службу иностранцев Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава, если есть военно-учетная специальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, с начала полномасштабного вторжения РФ в Воздушные силы обращались тысячи человек.

"Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", - сказал спикер.

Он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что сейчас ВСУ эксплуатируют советскую технику, поэтому хватает своих пилотов.

"Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся (иностранцы - ред). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа", - сказал он.

Напомним, американский ветеран и волонтер Марк Линдквист собрал для защитников Украины 100 тысяч долларов. Он жил в палатке в Штатах в морозы около трех недель, призвал соотечественников также донатить на нужды ВСУ. В феврале 2023 года бывший лётчик ВВС США лично приехал в Украину, чтобы передать деньги. Он посетил несколько городов, пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

В частности, в Виннице Марк побывал на пострадавшей от российских ракетных обстрелов в июле площади в центре города. Шокированный увиденным Линдквист записал обращение к соотечественникам, акцентировав на потребностях украинцев в боевых самолетах западного типа.

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