В Воздушных силах допускают привлечение на службу иностранцев

Иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава, если есть военно-учетная специальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, с начала полномасштабного вторжения РФ в Воздушные силы обращались тысячи человек.

"Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", - сказал спикер.

Он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что сейчас ВСУ эксплуатируют советскую технику, поэтому хватает своих пилотов.

"Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся (иностранцы - ред). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа", - сказал он.